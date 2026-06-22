Адиев покинул белорусский клуб из-за «оскорбительных действий»

«Продолжение трудовых отношений между Адиевым и клубом стало невозможным в результате неправомерных и оскорбительных действий клуба в отношении тренера, направленных на создание невыносимых условий работы и принуждение Адиева к расторжению контракта, изменение его условий, в том числе трудовых функций и обязанностей. Незаконные действия клуба помимо прочего проявились в отстранении Адиева от исполнения трудовых обязанностей в должности главного тренера основного состава в период с 16 июня по 21 июня включительно и направлении его в служебную командировку в расположение резервной команды», — сказано в заявлении правовой компании, представляющей интересы российского специалиста.