Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Аргентина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.40
П2
7.80
Футбол. ЧМ-2026
23.06
Франция
:
Ирак
Все коэффициенты
П1
1.09
X
13.50
П2
37.00
Футбол. ЧМ-2026
23.06
Норвегия
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.55
П2
3.40
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Новая Зеландия
1
:
Египет
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Уругвай
2
:
Кабо-Верде
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бельгия
0
:
Иран
0
П1
X
П2

Адиев покинул белорусский клуб из-за «оскорбительных действий»

Российский тренер Магомед Адиев досрочно расторг контракт с белорусским клубом «МЛ Витебск» из-за оскорбительных действий в свой адрес. Об этом сообщает пресс-служба правовой компании «Алетейя».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: fc-akhmat.ru

На прошлой неделе «МЛ Витебск» отстранил Адиева и его помощника Филиппа Соколинского от тренировок с командой, назначив исполняющим обязанности главного тренера капитана команды Сергея Балановича. О причинах такого решения не сообщалось.

48-летний специалист воспользовался статьей 4 приложения № 2 регламента ФИФА и досрочно расторг контракт с белорусским клубом.

«Продолжение трудовых отношений между Адиевым и клубом стало невозможным в результате неправомерных и оскорбительных действий клуба в отношении тренера, направленных на создание невыносимых условий работы и принуждение Адиева к расторжению контракта, изменение его условий, в том числе трудовых функций и обязанностей. Незаконные действия клуба помимо прочего проявились в отстранении Адиева от исполнения трудовых обязанностей в должности главного тренера основного состава в период с 16 июня по 21 июня включительно и направлении его в служебную командировку в расположение резервной команды», — сказано в заявлении правовой компании, представляющей интересы российского специалиста.

Адиев возглавил «МЛ Витебск» в апреле этого года после ухода из самарских «Крыльев Советов». Под его руководством команда провела семь матчей, в которых одержала четыре победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

«МЛ Витебск» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, отставая от минского «Динамо» на четыре очка. В прошлом сезоне клуб добился уникального достижения, став чемпионом Беларуси в первый сезон после выхода в высшую лигу. В июле «МЛ Витебск» впервые в своей истории сыграет в квалификации Лиги чемпионов, где его соперником станет румынский клуб «Университатя Крайова».