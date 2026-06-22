Адиев покинул белорусский клуб из-за «оскорбительных действий»

На прошлой неделе «МЛ Витебск» отстранил Адиева и его помощника Филиппа Соколинского от тренировок с командой, назначив исполняющим обязанности главного тренера капитана команды Сергея Балановича. О причинах такого решения не сообщалось.
48-летний специалист воспользовался статьей 4 приложения № 2 регламента ФИФА и досрочно расторг контракт с белорусским клубом.
«Продолжение трудовых отношений между Адиевым и клубом стало невозможным в результате неправомерных и оскорбительных действий клуба в отношении тренера, направленных на создание невыносимых условий работы и принуждение Адиева к расторжению контракта, изменение его условий, в том числе трудовых функций и обязанностей. Незаконные действия клуба помимо прочего проявились в отстранении Адиева от исполнения трудовых обязанностей в должности главного тренера основного состава в период с 16 июня по 21 июня включительно и направлении его в служебную командировку в расположение резервной команды», — сказано в заявлении правовой компании, представляющей интересы российского специалиста.
Адиев возглавил «МЛ Витебск» в апреле этого года после ухода из самарских «Крыльев Советов». Под его руководством команда провела семь матчей, в которых одержала четыре победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.
«МЛ Витебск» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, отставая от минского «Динамо» на четыре очка. В прошлом сезоне клуб добился уникального достижения, став чемпионом Беларуси в первый сезон после выхода в высшую лигу. В июле «МЛ Витебск» впервые в своей истории сыграет в квалификации Лиги чемпионов, где его соперником станет румынский клуб «Университатя Крайова».