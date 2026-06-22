Экс-защитник «Баварии» и сборной Аргентины возглавил «Лейпциг»

Мартин Демичелис известен по выступлениям за «Ривер Плейт», «Баварию», «Малагу», «Манчестер Сити» и сборную Аргентины. Участник чемпионатов мира 2010 и 2014 годов. Всего в составе национальной команды защитник провел 51 матч, в которых забил 2 гола. Демичелис завершил карьеру футболиста в 2017 году.