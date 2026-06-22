Экс-защитник «Баварии» и сборной Аргентины возглавил «Лейпциг»

Контракт с аргентинским специалистом рассчитан до 30 июня 2028 года. Ранее Демичелис тренировал «Мальорку», «Монтеррей» и «Ривер Плейт», а также работал в системе «Баварии».
Сезон-2025/26 «РБ Лейпциг» завершил на третьем месте в Бундеслиге и дошел до четвертьфинала Кубка страны. После завершения сезона руководство саксонского клуба отправило в отставку Оле Вернера.
Мартин Демичелис известен по выступлениям за «Ривер Плейт», «Баварию», «Малагу», «Манчестер Сити» и сборную Аргентины. Участник чемпионатов мира 2010 и 2014 годов. Всего в составе национальной команды защитник провел 51 матч, в которых забил 2 гола. Демичелис завершил карьеру футболиста в 2017 году.