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Экс-защитник «Баварии» и сборной Аргентины возглавил «Лейпциг»

«РБ Лейпциг» на официальном сайте объявил о назначении Мартина Демичелиса на пост главного тренера команды.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Контракт с аргентинским специалистом рассчитан до 30 июня 2028 года. Ранее Демичелис тренировал «Мальорку», «Монтеррей» и «Ривер Плейт», а также работал в системе «Баварии».

Сезон-2025/26 «РБ Лейпциг» завершил на третьем месте в Бундеслиге и дошел до четвертьфинала Кубка страны. После завершения сезона руководство саксонского клуба отправило в отставку Оле Вернера.

Мартин Демичелис известен по выступлениям за «Ривер Плейт», «Баварию», «Малагу», «Манчестер Сити» и сборную Аргентины. Участник чемпионатов мира 2010 и 2014 годов. Всего в составе национальной команды защитник провел 51 матч, в которых забил 2 гола. Демичелис завершил карьеру футболиста в 2017 году.