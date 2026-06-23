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СМИ: Форвард «Монако» и сборной США хочет покинуть клуб летом

Нападающий футбольного клуба «Монако» и сборной США Фоларин Балогун может покинуть команду в текущее трансферное окно, сообщает The Athletic.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Согласно информации издания, интерес к 24‑летнему американскому форварду проявляют несколько клубов Английской Премьер‑лиги. Руководство «Монако» готово рассмотреть предложения о продаже игрока — но только если сумма трансфера составит не менее 50 млн евро.

В минувшем сезоне Балогун провел за «Монако» 43 матча во всех турнирах, забив 19 мячей и сделав пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 40 млн.

Балогун находится в расположении сборной США на чемпионате мира по футболу. В первом матче национальной команды с Парагваем футболист забил два мяча и был признан лучшим игроком встречи (4:1).

Фоларин Балогун дебютировал в составе сборной США в июне 2023 года. В составе команды он провел 29 матчей, забив 11 голов и сделав пять результативных передач.

Сборная США лидирует в группе D с 6 очками. В заключительном туре группового этапа чемпионата мира команда 25 июня сыграет с Турцией.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.