СМИ: Форвард «Монако» и сборной США хочет покинуть клуб летом

Согласно информации издания, интерес к 24‑летнему американскому форварду проявляют несколько клубов Английской Премьер‑лиги. Руководство «Монако» готово рассмотреть предложения о продаже игрока — но только если сумма трансфера составит не менее 50 млн евро.
В минувшем сезоне Балогун провел за «Монако» 43 матча во всех турнирах, забив 19 мячей и сделав пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 40 млн.
Балогун находится в расположении сборной США на чемпионате мира по футболу. В первом матче национальной команды с Парагваем футболист забил два мяча и был признан лучшим игроком встречи (4:1).
Фоларин Балогун дебютировал в составе сборной США в июне 2023 года. В составе команды он провел 29 матчей, забив 11 голов и сделав пять результативных передач.
Сборная США лидирует в группе D с 6 очками. В заключительном туре группового этапа чемпионата мира команда 25 июня сыграет с Турцией.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.