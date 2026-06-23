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Мостовой отреагировал на слова Макелеле о лучших партнерах

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на слова экс-футболиста сборной Франции Клода Макелеле о лучших партнерах в карьере.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

На матче ЧМ-2026 Франция — Ирак (3:0) Клод Макелеле работает в качестве эксперта в студии телеканала DAZN. Бывший полузащитник «Сельты», «Реала» и сборной Франции Клод Макелеле ответил на вопрос ведущего о лучших партнерах в своей карьере. Макелеле включил Мостового вместе с Кристианом Карамбе, Раулем, Фернандо Йерро, Иваном Эльгерой, Зинедином Зиданом и Луишем Фигу. Макелеле и Мостовой вместе выступали за «Сельту» с 1998-го по 2000 год.

«Утро выдалось немножко таким, сумбурным. Потому что Клод Макелеле, мой бывший партнер, сказал, что Александр Мостовой, то есть я, входит в число лучших футболистов из тех, с кем он играл. А что здесь удивительного?! Это нормально! Александр Мостовой был одним из лучших футболистов Европы в свое время, поэтому удивляться тут не надо, это лишнее. Правде и фактам не нужно удивляться. Так что, Клод, спасибо тебе! Александр Мостовой всегда был одним из лучших, так что… Следите за чемпионатом мира!» — отметил Мостовой в своем телеграм-канале.

Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.