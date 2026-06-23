Мостовой отреагировал на слова Макелеле о лучших партнерах

«Утро выдалось немножко таким, сумбурным. Потому что Клод Макелеле, мой бывший партнер, сказал, что Александр Мостовой, то есть я, входит в число лучших футболистов из тех, с кем он играл. А что здесь удивительного?! Это нормально! Александр Мостовой был одним из лучших футболистов Европы в свое время, поэтому удивляться тут не надо, это лишнее. Правде и фактам не нужно удивляться. Так что, Клод, спасибо тебе! Александр Мостовой всегда был одним из лучших, так что… Следите за чемпионатом мира!» — отметил Мостовой в своем телеграм-канале.