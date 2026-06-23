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Терри заявил, что заслуживал шанс временно возглавить «Челси»

Легенда лондонского клуба остался недоволен решением руководства после увольнения Энцо Марески.

Источник: Reuters

Бывший капитан «Челси» Джон Терри признался, что был разочарован решением клуба не доверить ему пост временного главного тренера после увольнения Энцо Марески в январе 2026 года. Об этом сообщает Daily Mail.

После отставки Марески командой на два матча руководил тренер молодежного состава Калум Макфарлейн.

«Никогда не думал, что смогу стать главным тренером “Челси”. Но когда тренер уволен, и “Челси” ищет временного тренера, не было никого более квалифицированного, чем я, хоть в академии, хоть на базе основной команды», — заявил Терри.

По словам бывшего защитника, он считал себя подходящей кандидатурой хотя бы на короткий период благодаря опыту и многолетней преданности клубу.

«Даже на одну или две игры. Никто не был так предан “Челси”, как я», — отметил Терри.

При этом англичанин подчеркнул, что не считает себя готовым к полноценной работе главным тренером команды на долгосрочной основе.

«Если я хочу добиться этого, мне нужно пройти свой путь, чтобы получить работу в “Челси”», — добавил Терри.