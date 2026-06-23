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Агент Захаряна заявил об отсутствии контактов с «Краснодаром»

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» прокомментировал слухи об интересе российского клуба.

Источник: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Агент полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин прокомментировал информацию о возможном интересе со стороны «Краснодара». Его слова приводит «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что краснодарский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста и последующим правом выкупа в случае ухода Эдуарда Сперцяна.

«Никто из “Краснодара” с нами не связывался. Не знаю, откуда эта информация взялась», — сказал Голубин.

По словам агента, нельзя исключать, что в клубе действительно рассматривают кандидатуру Захаряна, однако никаких переговоров на данный момент не ведется.

«Возможно, у “Краснодара” есть такие мысли, но я не могу их комментировать. Арсен — футболист “Реал Сосьедад”. Пока никаких переговоров на эту тему не было», — отметил Голубин.

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