Агент Захаряна заявил об отсутствии контактов с «Краснодаром»

Агент полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин прокомментировал информацию о возможном интересе со стороны «Краснодара». Его слова приводит «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что краснодарский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста и последующим правом выкупа в случае ухода Эдуарда Сперцяна.
«Никто из “Краснодара” с нами не связывался. Не знаю, откуда эта информация взялась», — сказал Голубин.
По словам агента, нельзя исключать, что в клубе действительно рассматривают кандидатуру Захаряна, однако никаких переговоров на данный момент не ведется.
«Возможно, у “Краснодара” есть такие мысли, но я не могу их комментировать. Арсен — футболист “Реал Сосьедад”. Пока никаких переговоров на эту тему не было», — отметил Голубин.