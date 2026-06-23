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Романо: Экс-тренер «Реала» Арбелоа возглавит клуб АПЛ

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, бывший главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа продолжит карьеру в Англии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По данным Фабрицио Романо, испанский специалист завершает согласование деталей контракта с английским «Фулхэмом». В Английской Премьер-лиге сезона-2025/2026 «Фулхэм» занял 11-е место. По итогам сезона команду покинул португальский специалист Марку Силва, который возглавлял «Фулхэм» с 2021-го по 2026 год.

Альваро Арбелоа возглавлял мадридский «Реал» с января 2026 года после отставки Хаби Алонсо. Под его руководством «Реал» провел 28 матчей, одержал 18 побед, потерпел восемь поражений и дважды сыграл вничью.

По итогам сезона-2025/26 «Реал» остался без трофеев второй год подряд. Чемпионат Испании выиграла «Барселона». В Кубке Испании мадридский клуб вылетел уже в ⅛ финала после поражения от «Альбасете» (2:3). В Лиге чемпионов «Реал» дошел до четвертьфинала, где в двухматчевом противостоянии ступил мюнхенской «Баварии» (1:2, 3:4).

Арбелоа 43 года. В качестве игрока он выступал за «Реал» с 2009 по 2016 год, проведя 238 официальных матчей. За это время он завоевал восемь трофеев: две Лиги чемпионов, Клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, чемпионат и два Кубка Испании, Суперкубок Испании.

Всю свою тренерскую карьеру с 2020 года Арбелоа провел в молодежной академии «Реала». В сезоне-2020/21 он тренировал команду U-14, в сезоне-2021/22 — команду U-16, а с 2022 по 2025 год — команду U-19. В качестве тренера команды U-19 он завоевал требл в сезоне-2022/23 (чемпионат, Кубок Испании и Кубок чемпионов) и выиграл чемпионат в сезоне-2024/25. С июня Арбелоа возглавлял «Кастилью» — резервную команду «Реала».