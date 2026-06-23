Романо: Экс-тренер «Реала» Арбелоа возглавит клуб АПЛ

Всю свою тренерскую карьеру с 2020 года Арбелоа провел в молодежной академии «Реала». В сезоне-2020/21 он тренировал команду U-14, в сезоне-2021/22 — команду U-16, а с 2022 по 2025 год — команду U-19. В качестве тренера команды U-19 он завоевал требл в сезоне-2022/23 (чемпионат, Кубок Испании и Кубок чемпионов) и выиграл чемпионат в сезоне-2024/25. С июня Арбелоа возглавлял «Кастилью» — резервную команду «Реала».