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«Тренер — расходный материал»: Адиев высказался об уходе из «МЛ Витебск»

Тренер назвал свое отстранение тяжелым решением, которое нужно принять профессионально.

Источник: КФФ

Российский тренер Магомед Адиев прокомментировал ситуацию вокруг ухода из «МЛ Витебск». Об этом сообщает Sport5.

У Адиева спросили, как он воспринял решение клуба.

«Понятно, что сейчас главный тренер — это, можно сказать, расходный материал. Если что-то идет не так, то все указывают на главного тренера. Поэтому, раз есть такое решение, оно для меня очень тяжелое, но я должен принять его как профессионал», — сказал Адиев.

Тренер также ответил, жалеет ли он о выборе белорусского направления в карьере.

«Я, знаете, такой человек, который никогда ни о чем не сожалеет. Раз так получилось, значит, мне через это тоже надо пройти и сделать это достойно», — отметил специалист.

Адиев добавил, что его этап работы в клубе, вероятно, близок к завершению, а сторонам осталось урегулировать последние вопросы. Также он пожелал «МЛ Витебск» успехов.

«Конечно, любой своей команде, в которой я провел то или иное время — чуть больше или чуть меньше, — я всегда желаю удачи. Желаю, чтобы спортивная составляющая приносила лучшие результаты. И, конечно, буду очень рад, если в еврокубках команда пройдет в групповой этап, потому что это была едва ли не основная задача, поставленная передо мной», — сказал Адиев.

Адиев был отстранен от тренировок основной команды «МЛ Витебск» 16 июня. Исполняющим обязанности главного тренера стал Сергей Баланович, а 19 июня команду возглавил бывший ассистент Адиева Филипп Соколинский.

22 июня стало известно, что Адиев и «МЛ Витебск» расторгли трудовые отношения. Специалист намерен взыскать с клуба компенсацию за досрочное расторжение контракта.