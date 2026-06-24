«Тренер — расходный материал»: Адиев высказался об уходе из «МЛ Витебск»

«Конечно, любой своей команде, в которой я провел то или иное время — чуть больше или чуть меньше, — я всегда желаю удачи. Желаю, чтобы спортивная составляющая приносила лучшие результаты. И, конечно, буду очень рад, если в еврокубках команда пройдет в групповой этап, потому что это была едва ли не основная задача, поставленная передо мной», — сказал Адиев.