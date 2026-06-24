«Тренер — расходный материал»: Адиев высказался об уходе из «МЛ Витебск»

Российский тренер Магомед Адиев прокомментировал ситуацию вокруг ухода из «МЛ Витебск». Об этом сообщает Sport5.
У Адиева спросили, как он воспринял решение клуба.
«Понятно, что сейчас главный тренер — это, можно сказать, расходный материал. Если что-то идет не так, то все указывают на главного тренера. Поэтому, раз есть такое решение, оно для меня очень тяжелое, но я должен принять его как профессионал», — сказал Адиев.
Тренер также ответил, жалеет ли он о выборе белорусского направления в карьере.
«Я, знаете, такой человек, который никогда ни о чем не сожалеет. Раз так получилось, значит, мне через это тоже надо пройти и сделать это достойно», — отметил специалист.
Адиев добавил, что его этап работы в клубе, вероятно, близок к завершению, а сторонам осталось урегулировать последние вопросы. Также он пожелал «МЛ Витебск» успехов.
«Конечно, любой своей команде, в которой я провел то или иное время — чуть больше или чуть меньше, — я всегда желаю удачи. Желаю, чтобы спортивная составляющая приносила лучшие результаты. И, конечно, буду очень рад, если в еврокубках команда пройдет в групповой этап, потому что это была едва ли не основная задача, поставленная передо мной», — сказал Адиев.
Адиев был отстранен от тренировок основной команды «МЛ Витебск» 16 июня. Исполняющим обязанности главного тренера стал Сергей Баланович, а 19 июня команду возглавил бывший ассистент Адиева Филипп Соколинский.
22 июня стало известно, что Адиев и «МЛ Витебск» расторгли трудовые отношения. Специалист намерен взыскать с клуба компенсацию за досрочное расторжение контракта.