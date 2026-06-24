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Моуринью объяснил возвращение в «Реал»

Португальский тренер заявил, что любит мадридский клуб, и пообещал помочь Килиану Мбаппе стать лучше.

Источник: Reuters

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью объяснил возвращение в мадридский клуб и высказался о работе с нападающим Килианом Мбаппе, сообщает AS.

Португальский специалист заявил, что принял решение вернуться из-за отношения к клубу.

«Я не отрицаю, что люблю “Реал”, и именно поэтому возвращаюсь», — сказал Моуринью.

«Пришло время быть очень спокойным, анализировать, общаться, задавать вопросы и отвечать на них, вести очень открытый и честный диалог», — объяснил Моуринью.

Моуринью также ответил на критику прежнего «Реала», который иногда называли слишком оборонительным.

«Команда, забившая больше всех голов в истории испанского футбола, была моим “Реалом”. Насколько оборонительной была та команда?» — заявил тренер.

Говоря о Мбаппе, Моуринью подчеркнул, что ему еще нужно лично оценить игроков, но назвал француза футболистом высочайшего уровня.

«Он феноменальный игрок, и я постараюсь помочь ему стать еще лучше», — сказал Моуринью.