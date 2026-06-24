Дирк Кюйт вернулся в «Фенербахче»

Нидерландский нападающий Дирк Кюйт завершил профессионеальную карьеру в 2017 году в возрасте 37 лет. Кейт играл за «Утрехт», «Фейеноорд», «Ливерпуль» и «Фенербахче». Также на его счету 104 матча и 24 забитых мяча в составе сборной Нидерландов. В качестве тренера Кюйт работал с юниорами «Фейеноорда», возглавлял нидерландские «АДО Ден Хаан» и «Дордрехт», а также бельгийский «Беерсхот».