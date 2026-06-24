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Дирк Кюйт вернулся в «Фенербахче»

Бывший нападающий «Фенербахче» Дирк Кюйт официально вернулся в стамбульский клуб.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Дирк Кюйт назначен первым ассистентом главного тренера «Фенербахче» Исмаила Картала. Руководство рассчитывает на опыт Кюйта в сезоне, когда клуб отмечает свое 120-летие и ставит задачу завоевать чемпионство. Официальная церемония подписания контракта прошла в клубном офисе.

«Дирк Кюйт, сыгравший важнейшую роль в чемпионстве нашего клуба в бытность футболистом и завоевавший любовь болельщиков своей самоотдачей, вернулся домой. Некоторые связи не создаются заново — они просто никогда не рвутся. Добро пожаловать домой, Дирк Кюйт», — заявила пресс-служба «Фенербахче».

В минувшем сезоне «Фенербахче» занял второе место в чемпионате Турции, уступив лишь «Галатасараю». Главный тренер Доменико Тедеско был отправлен в отставку, и команду уже в четвертый раз возглавил 65-летний Исмаил Картал.

Нидерландский нападающий Дирк Кюйт завершил профессионеальную карьеру в 2017 году в возрасте 37 лет. Кейт играл за «Утрехт», «Фейеноорд», «Ливерпуль» и «Фенербахче». Также на его счету 104 матча и 24 забитых мяча в составе сборной Нидерландов. В качестве тренера Кюйт работал с юниорами «Фейеноорда», возглавлял нидерландские «АДО Ден Хаан» и «Дордрехт», а также бельгийский «Беерсхот».