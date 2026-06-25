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Шарль Каборе: Сафонов — большая звезда во Франции

Бывший полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе в интервью «Матч ТВ» поделился мнением о российском вратаре «Пари Сен-Жермен» Матвее Сафонове.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Каборе и Сафонов вместе выступали за «Краснодар» с 2017 по 2019 год, после чего рекордсмен сборной Буркина-Фасо по числу сыгранных матчей перешел в московское «Динамо».

— Я слежу за ним в «ПСЖ», это невероятный опыт для него. Насколько Матвей популярен во Франции? Мне каждый день звонят люди и просят сделать интервью с Сафоновым, поговорить с ним. Это большая звезда.

— А Головин?

— Он хороший футболист, мы знакомы с ним. Но ему мешают травмы, это его главная проблема. Как только он начинает прогрессировать, получает травму. И это очень мешает, — сказал Каборе.

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. 27-летний россиянин провел за парижан 44 матча, в которых пропустил 41 мяч и 19 раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.

За два года Сафонов выиграл с «ПСЖ» восемь трофеев: две Лиги 1, две Лиги чемпионов, а также Кубок Франции, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Новый сезон Лиги 1 стартует 23 августа.

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