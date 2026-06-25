Шарль Каборе: Сафонов — большая звезда во Франции

Каборе и Сафонов вместе выступали за «Краснодар» с 2017 по 2019 год, после чего рекордсмен сборной Буркина-Фасо по числу сыгранных матчей перешел в московское «Динамо».
— Я слежу за ним в «ПСЖ», это невероятный опыт для него. Насколько Матвей популярен во Франции? Мне каждый день звонят люди и просят сделать интервью с Сафоновым, поговорить с ним. Это большая звезда.
— А Головин?
— Он хороший футболист, мы знакомы с ним. Но ему мешают травмы, это его главная проблема. Как только он начинает прогрессировать, получает травму. И это очень мешает, — сказал Каборе.
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. 27-летний россиянин провел за парижан 44 матча, в которых пропустил 41 мяч и 19 раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.
За два года Сафонов выиграл с «ПСЖ» восемь трофеев: две Лиги 1, две Лиги чемпионов, а также Кубок Франции, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
Новый сезон Лиги 1 стартует 23 августа.