CAS обязал «Лацио» выплатить компенсацию футболистке по делу о беременности

Гетберг требовала 96 тысяч евро за прекращение трудовых отношений и 32 тысячи евро за раскрытие информации о беременности. В итоге CAS присудил ей 64 тысячи евро — сумму годичного контракта — плюс 5% годовых с 7 августа 2024 года. Еще 5 333 евро суд назначил за нарушение личных прав с начислением процентов с 21 июля 2024 года.