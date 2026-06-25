CAS обязал «Лацио» выплатить компенсацию футболистке по делу о беременности

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал «Лацио» выплатить шведской футболистке Майе Гетберг более 69 тысяч евро по делу, связанному с беременностью и контрактом. Об этом сообщает The Athletic.
CAS частично удовлетворил апелляцию Гетберг и отменил решение Палаты по разрешению споров ФИФА от марта 2025 года, которая ранее отклонила ее претензии. Суд посчитал, что трудовые отношения между футболисткой и «Лацио» существовали, хотя контракт не был подписан и зарегистрирован.
При этом арбитраж учел согласованные финансовые условия, два проекта контракта, включение Гетберг в командный чат в мессенджере и договоренности о ее возвращении в Рим. CAS также решил, что «Лацио» не доказал отсутствие связи между решением клуба и беременностью футболистки.
Гетберг требовала 96 тысяч евро за прекращение трудовых отношений и 32 тысячи евро за раскрытие информации о беременности. В итоге CAS присудил ей 64 тысячи евро — сумму годичного контракта — плюс 5% годовых с 7 августа 2024 года. Еще 5 333 евро суд назначил за нарушение личных прав с начислением процентов с 21 июля 2024 года.
«Это дело никогда не было только о футболе. Оно было о справедливом и уважительном отношении», — сказала Гетберг.
«Лацио» отрицал дискриминацию и то, что кто-либо из сотрудников клуба раскрывал информацию о беременности. Однако CAS установил, что ассистент тренера сообщил об этом игрокам без согласия Гетберг, нарушив обязанность клуба защищать ее медицинские данные.