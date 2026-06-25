Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Кюрасао
:
Кот-д`Ивуар
Все коэффициенты
П1
19.00
X
8.50
П2
1.18
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Эквадор
:
Германия
Все коэффициенты
П1
5.60
X
5.10
П2
1.54
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Чехия
0
:
Мексика
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
ЮАР
1
:
Южная Корея
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Шотландия
0
:
Бразилия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Марокко
4
:
Гаити
2
П1
X
П2

CAS обязал «Лацио» выплатить компенсацию футболистке по делу о беременности

Шведская футболистка Майя Гетберг получит более 69 тысяч евро.

Источник: Reuters

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал «Лацио» выплатить шведской футболистке Майе Гетберг более 69 тысяч евро по делу, связанному с беременностью и контрактом. Об этом сообщает The Athletic.

CAS частично удовлетворил апелляцию Гетберг и отменил решение Палаты по разрешению споров ФИФА от марта 2025 года, которая ранее отклонила ее претензии. Суд посчитал, что трудовые отношения между футболисткой и «Лацио» существовали, хотя контракт не был подписан и зарегистрирован.

При этом арбитраж учел согласованные финансовые условия, два проекта контракта, включение Гетберг в командный чат в мессенджере и договоренности о ее возвращении в Рим. CAS также решил, что «Лацио» не доказал отсутствие связи между решением клуба и беременностью футболистки.

Гетберг требовала 96 тысяч евро за прекращение трудовых отношений и 32 тысячи евро за раскрытие информации о беременности. В итоге CAS присудил ей 64 тысячи евро — сумму годичного контракта — плюс 5% годовых с 7 августа 2024 года. Еще 5 333 евро суд назначил за нарушение личных прав с начислением процентов с 21 июля 2024 года.

«Это дело никогда не было только о футболе. Оно было о справедливом и уважительном отношении», — сказала Гетберг.

«Лацио» отрицал дискриминацию и то, что кто-либо из сотрудников клуба раскрывал информацию о беременности. Однако CAS установил, что ассистент тренера сообщил об этом игрокам без согласия Гетберг, нарушив обязанность клуба защищать ее медицинские данные.