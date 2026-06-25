«За прогул». «МЛ Витебск» объявил об увольнении Магомеда Адиева

«Главный тренер футбольного клуба “МЛ Витебск” Магомед Адиев уволен за прогул без уважительных причин», — сообщается в соцсетях клуба. Владелец витебского клуба Артем Леонов прокомментировал ситуацию с увольнением тренера.
— Магомед Адиев часто отсутствовал на тренировках. Например, на матч с «Витебском» он не поехал с командой в автобусе, а приехал самостоятельно только к самой игре — это может подтвердить любой игрок. Увольнение будет по статье, сейчас этим вопросом занимаются юристы.
— Решение об отстранении зрело до игры с «Витебском» или появилось уже после поражения?
— Когда я узнал, что главный тренер отсутствовал на тренировках перед матчем с «Витебском», не поехал с командой на игру, и было непонятно, будет ли он вообще в технической зоне — уже начали появляться определённые мысли. Потом последовала отвратительная игра с нашей стороны, а тренер говорит, что мы играли хорошо… В понедельник на тренировке тренера снова не было, — приводит слова Леонова Bel.football.
48-летний специалист возглавил команду в конце апреля 2026 года. Под его руководством «МЛ Витебск» провел 7 матчей (4 победы, 1 ничья, 2 поражения). В июне сообщалось, что Адиев расторг контракт с клубом из-за «невыносимых условий работы». Адиев возглавил «МЛ Витебск» после ухода из самарских «Крыльев Советов». Ранее он также руководил «Ахматом», «Чайкой», «Анжи», возглавлял сборную Казахстана и «Шахтер» из Караганды.
После 12 туров чемпионата Беларуси «МЛ Витебск» занимает второе место в турнирной таблице с 25 очками, отставая от лидирующего минского «Динамо» на четыре балла.