«За прогул». «МЛ Витебск» объявил об увольнении Магомеда Адиева

— Когда я узнал, что главный тренер отсутствовал на тренировках перед матчем с «Витебском», не поехал с командой на игру, и было непонятно, будет ли он вообще в технической зоне — уже начали появляться определённые мысли. Потом последовала отвратительная игра с нашей стороны, а тренер говорит, что мы играли хорошо… В понедельник на тренировке тренера снова не было, — приводит слова Леонова Bel.football.