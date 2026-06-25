Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Кюрасао
:
Кот-д`Ивуар
Все коэффициенты
П1
18.00
X
8.50
П2
1.19
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Эквадор
:
Германия
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.80
П2
1.58
Футбол. ЧМ-2026
26.06
Япония
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.55
П2
4.50
Футбол. ЧМ-2026
26.06
Тунис
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
30.00
X
12.00
П2
1.10
Футбол. ЧМ-2026
26.06
Турция
:
США
Все коэффициенты
П1
3.85
X
4.20
П2
1.90
Футбол. ЧМ-2026
26.06
Парагвай
:
Австралия
Все коэффициенты
П1
2.66
X
2.34
П2
4.60
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Чехия
0
:
Мексика
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
ЮАР
1
:
Южная Корея
0
П1
X
П2

«За прогул». «МЛ Витебск» объявил об увольнении Магомеда Адиева

Российский специалист Магомед Адиев официально покинул должность главного тренера действующих чемпионов Беларуси из «МЛ Витебска».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: КФФ

«Главный тренер футбольного клуба “МЛ Витебск” Магомед Адиев уволен за прогул без уважительных причин», — сообщается в соцсетях клуба. Владелец витебского клуба Артем Леонов прокомментировал ситуацию с увольнением тренера.

— Магомед Адиев часто отсутствовал на тренировках. Например, на матч с «Витебском» он не поехал с командой в автобусе, а приехал самостоятельно только к самой игре — это может подтвердить любой игрок. Увольнение будет по статье, сейчас этим вопросом занимаются юристы.

— Решение об отстранении зрело до игры с «Витебском» или появилось уже после поражения?

— Когда я узнал, что главный тренер отсутствовал на тренировках перед матчем с «Витебском», не поехал с командой на игру, и было непонятно, будет ли он вообще в технической зоне — уже начали появляться определённые мысли. Потом последовала отвратительная игра с нашей стороны, а тренер говорит, что мы играли хорошо… В понедельник на тренировке тренера снова не было, — приводит слова Леонова Bel.football.

48-летний специалист возглавил команду в конце апреля 2026 года. Под его руководством «МЛ Витебск» провел 7 матчей (4 победы, 1 ничья, 2 поражения). В июне сообщалось, что Адиев расторг контракт с клубом из-за «невыносимых условий работы». Адиев возглавил «МЛ Витебск» после ухода из самарских «Крыльев Советов». Ранее он также руководил «Ахматом», «Чайкой», «Анжи», возглавлял сборную Казахстана и «Шахтер» из Караганды.

После 12 туров чемпионата Беларуси «МЛ Витебск» занимает второе место в турнирной таблице с 25 очками, отставая от лидирующего минского «Динамо» на четыре балла.