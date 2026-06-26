Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Норвегия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.65
П2
1.64
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Сенегал
:
Ирак
Все коэффициенты
П1
1.24
X
7.31
П2
13.75
Футбол. ЧМ-2026
27.06
Кабо-Верде
:
Саудовская Аравия
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.35
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026
27.06
Уругвай
:
Испания
Все коэффициенты
П1
6.40
X
3.90
П2
1.66
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Турция
3
:
США
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Парагвай
0
:
Австралия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Япония
1
:
Швеция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Тунис
1
:
Нидерланды
3
П1
X
П2

Песьяков включил Сафонова в число двух лучших вратарей мира

Голкипер «Крыльев Советов» назвал вратаря «ПСЖ» большим талантом и поставил его в один ряд с Давидом Райей.

Источник: Reuters

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высоко оценил уровень голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Песьякова, он еще во время совместной работы в сборной России понял, насколько талантлив Сафонов.

«Это большой талантище. Весь спектр вратарских навыков у него блестящий. Если голова будет на месте, все будет хорошо», — сказал Песьяков.

Голкипер также включил Сафонова в число сильнейших вратарей мира на данный момент.

«Он входит в топ лучших вратарей. Я бы даже сказал, что в двойку — там он и Давид Райя. Также Тибо Куртуа и Эмилиано Мартинес тоже держат высокий уровень», — заявил Песьяков.