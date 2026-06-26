Песьяков включил Сафонова в число двух лучших вратарей мира

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высоко оценил уровень голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова. Его слова приводит РИА Новости.
По словам Песьякова, он еще во время совместной работы в сборной России понял, насколько талантлив Сафонов.
«Это большой талантище. Весь спектр вратарских навыков у него блестящий. Если голова будет на месте, все будет хорошо», — сказал Песьяков.
Голкипер также включил Сафонова в число сильнейших вратарей мира на данный момент.
«Он входит в топ лучших вратарей. Я бы даже сказал, что в двойку — там он и Давид Райя. Также Тибо Куртуа и Эмилиано Мартинес тоже держат высокий уровень», — заявил Песьяков.