«ПСЖ» подписал нового конкурента для Матвея Сафонова

По информации источника, 18-летний итальянец присоединился к парижскому клубу на правах свободного агента.
Лонгони является воспитанником «Милана» и минувший сезон провел в молодежной команде «россонери». Он провел 17 матчей, в которых пропустил 18 мячей и пять раз сыграл на ноль. Также на счету Лонгони 37 матчей за юношеские сборные Италии.
Ожидается, что Лонгони начнет сезон в статусе третьего вратаря парижан. Место первого вратаря сохранит Матвея Сафонова, его сменщиком будет Люка Шевалье, а 19-летний Ренато Марин отправится в аренду в один из португальских клубов.
В минувшем сезоне Сафонов выиграл борьбу у Шевалье за место первого вратаря парижан. 27-летний вратарь сборной России провел 27 матчей, в которых пропустил 28 мячей и 12 раз сыграл на ноль.
По итогам сезона «ПСЖ» выиграл пять трофеев: Лигу 1, Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
Новый сезон в Лиге 1 стартует 23 августа.