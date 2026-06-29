«ПСЖ» подписал нового конкурента для Матвея Сафонова

Лонгони является воспитанником «Милана» и минувший сезон провел в молодежной команде «россонери». Он провел 17 матчей, в которых пропустил 18 мячей и пять раз сыграл на ноль. Также на счету Лонгони 37 матчей за юношеские сборные Италии.