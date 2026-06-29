Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Бразилия
:
Япония
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.90
П2
5.60
Футбол. ЧМ-2026
23:30
Германия
:
Парагвай
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.60
П2
9.60
Футбол. ЧМ-2026
30.06
Нидерланды
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.25
П2
3.65
Футбол. ЧМ-2026
завершен
ЮАР
0
:
Канада
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иордания
1
:
Аргентина
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Алжир
3
:
Австрия
3
П1
X
П2

«ПСЖ» подписал нового конкурента для Матвея Сафонова

«Пари Сен-Жермен» подписал контракт с итальянским вратарем Алессандро Лонгони. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, 18-летний итальянец присоединился к парижскому клубу на правах свободного агента.

Лонгони является воспитанником «Милана» и минувший сезон провел в молодежной команде «россонери». Он провел 17 матчей, в которых пропустил 18 мячей и пять раз сыграл на ноль. Также на счету Лонгони 37 матчей за юношеские сборные Италии.

Ожидается, что Лонгони начнет сезон в статусе третьего вратаря парижан. Место первого вратаря сохранит Матвея Сафонова, его сменщиком будет Люка Шевалье, а 19-летний Ренато Марин отправится в аренду в один из португальских клубов.

В минувшем сезоне Сафонов выиграл борьбу у Шевалье за место первого вратаря парижан. 27-летний вратарь сборной России провел 27 матчей, в которых пропустил 28 мячей и 12 раз сыграл на ноль.

По итогам сезона «ПСЖ» выиграл пять трофеев: Лигу 1, Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Новый сезон в Лиге 1 стартует 23 августа.