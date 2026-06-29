Инсайдер: Коло Муани может вернуться в «Ювентус»

Туринский клуб, как утверждает источник, уже согласовал с футболистом условия личного контракта и теперь ведет переговоры с парижским клубом о трансфере.
Коло Муани уже имел опыт выступлений за «Ювентус»: во второй половине сезона‑2024/25 он играл за туринцев на правах аренды. За это время форвард провел за команду 22 матча, отметившись 10 голами и тремя результативными передачами.
В минувшем сезоне футболист также выступал на правах аренды — на этот раз за «Тоттенхэм». В составе английского клуба он принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.
Текущий контракт Коло Муани с «Пари Сен-Жермен» действует до лета 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 20 млн евро.
В минувшем сезоне «Ювентус» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии.