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Инсайдер: Коло Муани может вернуться в «Ювентус»

По информации инсайдера Фабрицио Романо, опубликованной в соцсетях, «Ювентус» может усилить состав за счет нападающего «ПСЖ» Рандаля Коло Муани.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Туринский клуб, как утверждает источник, уже согласовал с футболистом условия личного контракта и теперь ведет переговоры с парижским клубом о трансфере.

Коло Муани уже имел опыт выступлений за «Ювентус»: во второй половине сезона‑2024/25 он играл за туринцев на правах аренды. За это время форвард провел за команду 22 матча, отметившись 10 голами и тремя результативными передачами.

В минувшем сезоне футболист также выступал на правах аренды — на этот раз за «Тоттенхэм». В составе английского клуба он принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

Текущий контракт Коло Муани с «Пари Сен-Жермен» действует до лета 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 20 млн евро.

В минувшем сезоне «Ювентус» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии.