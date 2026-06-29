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Бывший тренер «Челси» может возглавить «Париж»

По данным инсайдера и журналиста Фабрицио Романо, опубликованным в соцсетях, бывший главный тренер «Челси» Лиам Росеньор находится в стадии переговоров с клубом «Париж».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает источник, речь идет о контракте сроком на два года с возможностью продления еще на один сезон.

41‑летний специалист может сменить на тренерском мостике «Парижа» Антуана Комбуаре.

Карьерный путь Росеньора в минувшем сезоне складывался динамично: он начинал сезон во главе «Страсбура», в январе 2026 года перешел в «Челси», но уже в апреле был уволен из лондонского клуба. Позднее «Челси» возглавил испанский специалист Хаби Алонсо.

В минувшем сезоне «Париж» занял на 11‑ю строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 44 очка по итогам 34 матчей.