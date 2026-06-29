Бывший тренер «Челси» может возглавить «Париж»

Карьерный путь Росеньора в минувшем сезоне складывался динамично: он начинал сезон во главе «Страсбура», в январе 2026 года перешел в «Челси», но уже в апреле был уволен из лондонского клуба. Позднее «Челси» возглавил испанский специалист Хаби Алонсо.