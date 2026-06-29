Бывший тренер «Челси» может возглавить «Париж»

Как сообщает источник, речь идет о контракте сроком на два года с возможностью продления еще на один сезон.
41‑летний специалист может сменить на тренерском мостике «Парижа» Антуана Комбуаре.
Карьерный путь Росеньора в минувшем сезоне складывался динамично: он начинал сезон во главе «Страсбура», в январе 2026 года перешел в «Челси», но уже в апреле был уволен из лондонского клуба. Позднее «Челси» возглавил испанский специалист Хаби Алонсо.
В минувшем сезоне «Париж» занял на 11‑ю строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 44 очка по итогам 34 матчей.