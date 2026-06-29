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Легенда «Реала» высказался о возвращении Моуринью в клуб

Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс прокомментировал возвращение португальца Жозе Моуринью на пост наставника клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

10 июня «Бенфика» объявила об уходе главного тренера Жозе Моуринью в мадридский «Реал». Он уже возглавлял «сливочных» в период с 2010 по 2013 год. Касильяс выступал за «Реал» с 1998-го по 2015 год.

— Что ж. Отлично. Клуб решил, что Жозе должен перейти в «Реал» Мадрид, желаем ему удачи. Будем надеяться, что у него все получится, это будет хорошо для Мадрида, — приводит слова Касильяса Mundo Deportivo.

В период работы Моуринью в «Реале» клуб провел 178 матчей, в которых одержал 127 побед при 28 ничьих и 23 поражениях. С «Реалом» Моуринью выиграл три титула — чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в чемпионате Испании, пропустив вперед каталонскую «Барселону». Также клуб вылетел на стадии ¼ финала Лиги чемпионов, проиграв мюнхенской «Баварии» по сумме двух матчей (1:2, 3:4). В Кубке страны «Реал» проиграл в ⅛ финала «Альбасете» (2:3) из Сегунды, а в финале Суперкубка Испании уступил «Барселоне» (2:3).