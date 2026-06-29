Энцо Мареска возглавил «Манчестер Сити»

Последним местом работы Марески был «Челси», который он возглавлял с июля 2024-го по январь 2026 года. Вместе с лондонцами 46-летний специалист выигрывал Лигу конференций и клубный чемпионат мира. У Марески есть опыт работы в «Манчестер Сити», он входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы с 2022 по 2023 год. Ранее итальянец также работал с молодёжными командами клуба и возглавлял «Лестер».
Испанский специалист Хосеп Гвардиола покинул «Манчестер Сити» после 10 лет работы в клубе. Испанец стал самым успешным тренером за всю 146-летнюю историю клуба. За десять лет он завоевал с «горожанами» 20 трофеев: шесть раз выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок английской лиги, по три раза — Кубок и Суперкубок Англии, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В минувшем сезоне «Манчестер Сити» занял второе место в чемпионате Англии, уступив титул лондонскому «Арсеналу». При этом «горожане» сумели выиграть оба национальных кубка — Кубок английской лиги и Кубок Англии.