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Энцо Мареска возглавил «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о назначении Энцо Марески на пост главного тренера. Стороны подписали контракт до 2029 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Michael Regan/Getty Images

Последним местом работы Марески был «Челси», который он возглавлял с июля 2024-го по январь 2026 года. Вместе с лондонцами 46-летний специалист выигрывал Лигу конференций и клубный чемпионат мира. У Марески есть опыт работы в «Манчестер Сити», он входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы с 2022 по 2023 год. Ранее итальянец также работал с молодёжными командами клуба и возглавлял «Лестер».

Испанский специалист Хосеп Гвардиола покинул «Манчестер Сити» после 10 лет работы в клубе. Испанец стал самым успешным тренером за всю 146-летнюю историю клуба. За десять лет он завоевал с «горожанами» 20 трофеев: шесть раз выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок английской лиги, по три раза — Кубок и Суперкубок Англии, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В минувшем сезоне «Манчестер Сити» занял второе место в чемпионате Англии, уступив титул лондонскому «Арсеналу». При этом «горожане» сумели выиграть оба национальных кубка — Кубок английской лиги и Кубок Англии.