Энцо Мареска возглавил «Манчестер Сити»

Испанский специалист Хосеп Гвардиола покинул «Манчестер Сити» после 10 лет работы в клубе. Испанец стал самым успешным тренером за всю 146-летнюю историю клуба. За десять лет он завоевал с «горожанами» 20 трофеев: шесть раз выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок английской лиги, по три раза — Кубок и Суперкубок Англии, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.