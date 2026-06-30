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Нападающий Гонсалу Рамуш перешел в «Милан» из «ПСЖ»

25-летний форвард сборной Португалии продолжит карьеру в Серии А.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Контракт нападающего Гонсалу Рамуша с «Миланом» рассчитан до конца июня 2031. По информации итальянского инсайдера Фабрицио Романо, итальянский клуб заплатил за трансфер футболиста 74 миллиона евро плюс бонусы, что является рекордным приобретением в истории «Милана».

В сезоне-2025/26 Рамуш принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и двумя результативными передачами. В составе парижской команды португалец выиграл три чемпионата Франции, два Кубка страны, три Суперкубка Франции, две Лиги чемпионов, а также по одному разу — Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро. Гонсалу Рамуш перешел в «ПСЖ» из «Бенфики» летом 2023 года.

На счету Рамуша 26 матчей и 7 забитых мячей в составе сборной Португалии. Летом 2026 года Рамуш принимает участие в чемпионате мира в Северной Америке. В ночь на пятницу, 3 июля, сборная Португалии сыграет в 1/16 чемпионата мира против команды Хорватии.

В мае в последнем туре чемпионата Италии сезона-2025/26 «Милан» на своем поле уступил «Кальяри» и упустил путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Главный тренер Массимилиано Аллегри был отправлен в отставку, а красно-черных возглавил португальский специалист Рубен Аморим.