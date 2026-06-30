Нападающий Гонсалу Рамуш перешел в «Милан» из «ПСЖ»

В сезоне-2025/26 Рамуш принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и двумя результативными передачами. В составе парижской команды португалец выиграл три чемпионата Франции, два Кубка страны, три Суперкубка Франции, две Лиги чемпионов, а также по одному разу — Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро. Гонсалу Рамуш перешел в «ПСЖ» из «Бенфики» летом 2023 года.