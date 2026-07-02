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«Борнмут» близок к покупке Родригеса за 30 млн евро

«Реал» получит половину суммы трансфера бывшего нападающего своей академии.

Источник: Reuters

«Борнмут» близок к подписанию нападающего «Эльче» Альваро Родригеса. По данным The Athletic, английский клуб заплатит за 21-летнего форварда 25 млн евро, а еще 5 млн могут быть выплачены в виде бонусов.

При этом «Реал», воспитанником которого является Родригес, получит 50% суммы трансфера. После завершения сделки мадридский клуб окончательно утратит права на футболиста. Сообщается, что стороны находятся на финальной стадии переговоров.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Родригес провел 34 матча, забил семь мячей и сделал пять результативных передач, став одним из ключевых игроков «Эльче».