Симеоне высказался о будущем Хулиана Альвареса в «Атлетико»

«Будущее Хулиана сейчас — это только матч Аргентины с Кабо-Верде. Он должен сосредоточиться на этом и не думать о других вещах. Это сложно, потому что там много чего происходит, но он не должен думать о подобном. Но все решится, как и всегда в жизни.



Моя встреча с Альваресом? Я посетил сборную, чтобы увидеть Джулиано, и у меня была возможность немного поговорить с Хулианом. Я спросил его о его текущем моменте и как у него дела с лодыжкой. Он сказал мне, что уже в порядке на 100%. В последнем матче он был не совсем в своей тарелке, но уже восстановил темп игры и показывает другую интенсивность.



Альварес — выдающийся игрок. Лучший футболист “Атлетико” сейчас. Цифры говорят сами за себя и являются экстраординарными. В нашей команде он показывает вещи, доказывающие, что это необыкновенный футболист. Мы очень довольны им и его выступлением», — приводит слова Симеоне ESPN.