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Симеоне высказался о будущем Хулиана Альвареса в «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал будущее нападающего Хулиана Альвареса в клубе на фоне слухов о трансфере.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Getty Images

На данный момент Альварес в составе сборной Аргентины выступает на чемпионате мира 2026 года.

Наставник рассказал, что недавно лично пообщался с форвардом.

Ранее после победы над Австрией (2:0) Альварес заявил, что для его карьеры лучшим вариантом может стать смена клуба. Нападающий активно интересуется «Барселона».

«Будущее Хулиана сейчас — это только матч Аргентины с Кабо-Верде. Он должен сосредоточиться на этом и не думать о других вещах. Это сложно, потому что там много чего происходит, но он не должен думать о подобном. Но все решится, как и всегда в жизни.

Моя встреча с Альваресом? Я посетил сборную, чтобы увидеть Джулиано, и у меня была возможность немного поговорить с Хулианом. Я спросил его о его текущем моменте и как у него дела с лодыжкой. Он сказал мне, что уже в порядке на 100%. В последнем матче он был не совсем в своей тарелке, но уже восстановил темп игры и показывает другую интенсивность.

Альварес — выдающийся игрок. Лучший футболист “Атлетико” сейчас. Цифры говорят сами за себя и являются экстраординарными. В нашей команде он показывает вещи, доказывающие, что это необыкновенный футболист. Мы очень довольны им и его выступлением», — приводит слова Симеоне ESPN.

Хулиан Альварес выступает за мадридскую команду с лета 2024 года. Ранее он играл за «Манчестер Сити», с которым дважды стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок Англии и Суперкубок страны, а также Суперкубок УЕФА.