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СМИ: Хулиан Альварес хочет только в «Барселону»

Хулиан Альварес твёрдо намерен сменить клубную прописку летом.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Akbulut/Anadolu via Getty Images

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес решительно настроен покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно. Аргентинец не рассматривает другие варианты продолжения карьеры и хочет перейти исключительно в «Барселону». Итальянский журналист Маттео Моретто рассказал об этом в своих соцсетях.

«Хулиан не планирует возвращаться в Англию и не заинтересован в переходе в “ПСЖ” — его цель только “Барселона”, которая намерена предпринять шаги для его подписания. Посмотрим, смогут ли каталонцы выйти на сумму €130−140 млн. Думаю, переговоры между “Атлетико” и “Барсой” ещё продолжатся. При этом вероятность того, что игрок останется в Мадриде, крайне мала: у Хулиана и Диего Симеоне напряженные отношения», — написал Маттео Моретто в соцсети X.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов предложить около 130 миллионов евро за 26-летнего игрока и понимает, что позиция Хулиана по поводу трансфера существенно изменила ситуацию. Именно поэтому «Барселона» пока не рассматривает вариант повышения суммы до 150 миллионов.