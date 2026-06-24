СМИ: Хулиан Альварес хочет только в «Барселону»

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес решительно настроен покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно. Аргентинец не рассматривает другие варианты продолжения карьеры и хочет перейти исключительно в «Барселону». Итальянский журналист Маттео Моретто рассказал об этом в своих соцсетях.



«Хулиан не планирует возвращаться в Англию и не заинтересован в переходе в “ПСЖ” — его цель только “Барселона”, которая намерена предпринять шаги для его подписания. Посмотрим, смогут ли каталонцы выйти на сумму €130−140 млн. Думаю, переговоры между “Атлетико” и “Барсой” ещё продолжатся. При этом вероятность того, что игрок останется в Мадриде, крайне мала: у Хулиана и Диего Симеоне напряженные отношения», — написал Маттео Моретто в соцсети X.