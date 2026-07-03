Вратарь «Манчестер Юнайтед» Онана останется в «Трабзонспоре»

Соглашение по 30-летнему камерунцу рассчитано на сезон-2026/27. По данным СМИ, аренда обойдется «Трабзонспору» в 1,3 миллиона фунтов в зависимости от выступлений Онана. Опция или обязательство выкупа в договоре не предполагаются.