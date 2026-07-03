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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Онана останется в «Трабзонспоре»

«Манчестер Юнайтед» объявил об аренде вратаря Андре Онана в турецкий «Трабзонспор».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

Соглашение по 30-летнему камерунцу рассчитано на сезон-2026/27. По данным СМИ, аренда обойдется «Трабзонспору» в 1,3 миллиона фунтов в зависимости от выступлений Онана. Опция или обязательство выкупа в договоре не предполагаются.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Трабзонспор» сам покроет большую часть зарплаты футболиста.

Андре Онана выступал за турецкий клуб в сезоне-2025/26. Он провел 33 матча, пропустил 40 мячей и 6 раз отыграл «на ноль».

Летом 2023 года Онана перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Интера». Сумма трансфера составила 50,2 миллиона евро. Также голкипер до этого играл за «Аякс» и молодежную команду «Барселоны».