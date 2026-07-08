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Гризманн: С 18 лет я мечтал попасть в МЛС

Футболист поделился впечатлениями о переезде.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Нападающий «Орландо Сити» Антуан Гризманн рассказал о своих эмоциях после перехода в МЛС.

Последним европейским клубом 35-летнего француза был мадридский «Атлетико». Ранее он также выступал за «Барселону» и другие команды. О трансфере официально объявил «Орландо Сити» в марте 2026-го.

«С 18 лет я мечтал попасть в МЛС. Я здесь ради трофеев, болельщиков и помощи партнерам по команде. Наслышан о флоридском дерби с “Интер Майами”. Будет приятно снова встретиться с Месси, а также с Родриго Де Паулем, с которым мы в хороших отношениях», — приводит слова Гризманна L'Equipe.

В сезоне-2025/26 француз провёл 56 матчей, забил 14 мячей и сделал 8 голевых передач.

По данным Transfermarkt, стоимость Гризманна оценивается в 8 миллионов евро.