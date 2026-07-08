Гризманн: С 18 лет я мечтал попасть в МЛС

«С 18 лет я мечтал попасть в МЛС. Я здесь ради трофеев, болельщиков и помощи партнерам по команде. Наслышан о флоридском дерби с “Интер Майами”. Будет приятно снова встретиться с Месси, а также с Родриго Де Паулем, с которым мы в хороших отношениях», — приводит слова Гризманна L'Equipe.