Семин не считает Месси фаворитом на награду «Золотой мяч»

«Месси проводит великолепный чемпионат мира. Но для меня главным фаворитом в борьбе за “Золотой мяч” является Хвича Кварацхелия. Он — лидер “ПСЖ”, выиграл Лигу чемпионов и выполнял ключевую роль в команде», — сказал Семин «СЭ».