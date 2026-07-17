Семин не считает Месси фаворитом на награду «Золотой мяч»

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин назвал своего главного претендента на «Золотой мяч» по итогам 2026 года.
По данным Polymarket, во время чемпионата мира-2026 шансы Лионеля Месси на получение награды выросли до 41%. Вторым в списке фаворитов идет Ламин Ямаль (30%), третьим — Харри Кейн (17%).
«Месси проводит великолепный чемпионат мира. Но для меня главным фаворитом в борьбе за “Золотой мяч” является Хвича Кварацхелия. Он — лидер “ПСЖ”, выиграл Лигу чемпионов и выполнял ключевую роль в команде», — сказал Семин «СЭ».
В минувшем сезоне 25-летний Кварацхелия провел 48 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и сделал 11 результативных передач. Сборная Грузии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира-2026.