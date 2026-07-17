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Семин не считает Месси фаворитом на награду «Золотой мяч»

26 октября 2026 года церемония впервые в истории пройдет в столице Англии.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин назвал своего главного претендента на «Золотой мяч» по итогам 2026 года.

По данным Polymarket, во время чемпионата мира-2026 шансы Лионеля Месси на получение награды выросли до 41%. Вторым в списке фаворитов идет Ламин Ямаль (30%), третьим — Харри Кейн (17%).

«Месси проводит великолепный чемпионат мира. Но для меня главным фаворитом в борьбе за “Золотой мяч” является Хвича Кварацхелия. Он — лидер “ПСЖ”, выиграл Лигу чемпионов и выполнял ключевую роль в команде», — сказал Семин «СЭ».

В минувшем сезоне 25-летний Кварацхелия провел 48 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и сделал 11 результативных передач. Сборная Грузии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира-2026.

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