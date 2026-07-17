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СМИ: «Барселоне» предложили экс-форварда «Зенита» Джона Дурана

Как сообщает Sport.es, принадлежащий саудовскому «Аль-Насру» колумбийский нападающий Джон Дуран может продолжить карьеру в каталонском клубе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

По информации источника, руководство «Аль-Насра» одобрило поиск Дураном новой команды, в результате чего его кандидатура была предложена не только «Барселоне», но и «Бенфике». Колумбийский нападающий желает вернуться в Европу.

Дуран играл в аренде в «Зените» во второй части сезона-2025/2026. В составе петербургского клуба Дуран сыграл девять матчей и забил два гола — оба с пенальти. В конце мая футболист покинул расположение «Зенита» по личным причинам.

Действующее соглашение нападающего с «Аль-Насром» рассчитано до лета 2030 года. Саудовский клуб приобрел Дурана у «Астон Виллы» зимой 2025 года за 77 миллионов евро. Этот трансфер стал самым дорогим в зимнее трансферное окно того года.

«Барселона» завершила сезон 2025/26 с беспрецедентным результатом в истории Ла Лиги, выиграв все 19 домашних матчей (57 забитых голов и 10 пропущенных). Ранее рекорд по максимальному числу домашних побед в чемпионате Испании (17 из 17) принадлежал «Реалу» сезона-1985/86. Всего в Ла Лиге сезона-2025/2026 у «Барселоны» одна ничья и пять поражений. Все — в выездных матчах.

Под руководством Ханси Флика, который возглавил «Барселону» в 2024 году, сине‑гранатовые дважды выиграли чемпионат Испании, завоевали Кубок страны, дважды — Суперкубок Испании. Ранее Флик тренировал мюнхенскую «Баварию» и сборную Германии.