«Атлетико» отказался продавать Хулиана Альвареса в «Барселону»

Отметим, что прошлым летом «Атлетико» купил 26-летнего аргентинского нападающего у «Манчестер Сити» за сумму в 75 миллионов евро. В сезоне 2025/2026 Альварес сыграл 49 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 9 результативных передач.



В настоящий момент Хулиан Альварес играет в составе сборной Аргентины на чемпионате мира в Северной Америке. Альварес участвовал во всех 7 матчах южноамериканцев, но смог отличиться лишь однажды — в матче ¼ финала против сборной Швейцарии. В финале ЧМ-2026 аргентинцы встретятся со сборной Испании. Решающая игра пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.