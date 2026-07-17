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«Атлетико» отказался продавать Хулиана Альвареса в «Барселону»

Генеральный директор мадридского «Атлетико» Мигель Анхель Хиль заявил, что форвард Хулиан Альварес не покинет команду этим летом.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Akbulut/Anadolu via Getty Images

Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» к 26-летнему игроку сборной Аргентины.

«Позиция клуба и моя личная позиция абсолютно ясны. Мы сообщили об этом самому футболисту, его агентам и руководству “Барселоны”, — заявил Хиль, которого цитирует журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Отметим, что прошлым летом «Атлетико» купил 26-летнего аргентинского нападающего у «Манчестер Сити» за сумму в 75 миллионов евро. В сезоне 2025/2026 Альварес сыграл 49 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 9 результативных передач.

В настоящий момент Хулиан Альварес играет в составе сборной Аргентины на чемпионате мира в Северной Америке. Альварес участвовал во всех 7 матчах южноамериканцев, но смог отличиться лишь однажды — в матче ¼ финала против сборной Швейцарии. В финале ЧМ-2026 аргентинцы встретятся со сборной Испании. Решающая игра пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

В случае, если Аргентина одержит победу, она дважды подряд станет чемпионами мира. Это удавалось только Бразилии и Италии за всю историю чемпионатов мира.