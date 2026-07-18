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Переход тер Стегена в «Аякс» задерживают налоговые вопросы

Все стороны согласовали аренду, но оформление сделки пока не завершено.

Источник: AP 2024

«Барселона», «Аякс» и вратарь Марк-Андре тер Стеген согласовали переход на правах аренды, однако оформление сделки затягивается из-за налоговых и бюрократических вопросов, сообщает Diario Sport.

Пока 34-летний немец продолжает тренироваться под руководством Ханси Флика. В Амстердаме рассчитывают как можно скорее завершить трансфер, чтобы голкипер смог помочь команде уже в квалификации Лиги конференций.

Контракт тер Стегена с «Барселоной» действует до лета 2028 года. Каталонский клуб, по данным источника, продолжит выплачивать большую часть зарплаты футболиста в течение срока аренды.