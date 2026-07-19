Головин предпочтет Саудовскую Аравию «Зениту»

Полузащитник сборной России Александр Головин в случае ухода из «Монако» предпочтет продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает L'Équipe.
По данным французского издания, 30-летний футболист привлек внимание саудовских клубов и считает этот вариант приоритетным. При этом конкретные претенденты на игрока из чемпионата Саудовской Аравии не называются.
Интерес к Головину также проявляет «Зенит». Ранее Foot Mercato сообщал, что «Монако» обсуждает возможный трансфер россиянина с клубами РПЛ и Саудовской профессиональной лиги. Петербургская команда входит в число заинтересованных сторон.
Головин принял участие в первом контрольном матче «Монако» в ходе подготовки к новому сезону. Команда Филипе Луиса победила «Сен-Прист» со счетом 5:2, а российский полузащитник забил прямым ударом со штрафного. L'Équipe называет Головина и защитника Эрика Дайера футболистами, которые могут покинуть клуб.
Россиянин выступает за «Монако» с 2018 года, когда перешел из ЦСКА. В октябре 2024-го он продлил соглашение с монегасками на три сезона. Действующий контракт полузащитника рассчитан до июня 2029 года.