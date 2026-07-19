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Лапорта подтвердил интерес «Барселоны» к Хулиану Альваресу

Президент каталонского клуба заявил, что форвард «Атлетико» входит в число приоритетных целей главного тренера.

Источник: AP 2024

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что каталонский клуб сделал предложение по нападающему мадридского «Атлетико» Хулиану Альваресу. Об этом сообщает Marca.

«Это игрок, которого хочет видеть в своей команде наш тренер, поэтому мы сделали предложение “Атлетико”. Это очень важное и очень выгодное предложение для нас», — заявил Лапорта.

Глава «Барселоны» также отметил, что в футболе не раз происходили трансферы, которые поначалу казались невозможными. По его словам, если футболист хочет сменить клуб, ситуация может быстро измениться.

Ранее генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль заявлял, что мадридский клуб не намерен продавать аргентинского форварда даже за 200 миллионов евро.