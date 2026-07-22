Новичок «Челси» Роджерс: Мечтал сыграть вместе с Палмером

—Я знаю Коула с 14 лет, сначала в юношеских сборных Англии, а потом, когда мы оба играли за «Манчестер Сити». Мы уже давно говорили об этом; мы всегда хотели сыграть вместе. Так что мы оба в восторге от того, что это произойдет.



Он без остановки звонит мне, пишет, и я жду не дождусь. Думаю, это, пожалуй, самое особенное — играть с одним из своих лучших друзей и быть рядом с ним каждый день. Это то, что меня по-настоящему вдохновляет, — приводит слова Роджерса пресс-служба «Челси».