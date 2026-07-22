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Новичок «Челси» Роджерс: Мечтал сыграть вместе с Палмером

Новичок «Челси» Морган Роджерс рассказал о предстоящем выступлении вместе с Коулом Палмером и признался, что давно мечтал сыграть с другом в одной команде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Роджерс выступал с Палмером за сборные Англии разных возрастов, а также пересекался с ним в системе «Манчестер Сити».

—Я знаю Коула с 14 лет, сначала в юношеских сборных Англии, а потом, когда мы оба играли за «Манчестер Сити». Мы уже давно говорили об этом; мы всегда хотели сыграть вместе. Так что мы оба в восторге от того, что это произойдет.

Он без остановки звонит мне, пишет, и я жду не дождусь. Думаю, это, пожалуй, самое особенное — играть с одним из своих лучших друзей и быть рядом с ним каждый день. Это то, что меня по-настоящему вдохновляет, — приводит слова Роджерса пресс-служба «Челси».

Ранее сообщалось, что «Челси» приобрел Роджерса у «Астон Виллы» за 117 млн фунтов (около 137 млн евро). Для «Челси» эта сделка стала самой дорогой в истории клуба, а для английского футбола — второй по стоимости. Рекорд принадлежит переходу шведского нападающего Александера Исака из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 125 млн фунтов стерлингов прошлым летом.

В сезоне-2025/26 Роджерс провел 55 матчей за «Астон Виллу» во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач.