«Барселона» объявила о переходе Карима Адейеми

— «Барселона» и дортмундская «Боруссия» достигли соглашения о трансфере нападающего Карима Адейеми, который подписал контракт с каталонцами до 2031 года.



Адейеми, родившийся в Мюнхене 18 января 2002 года в семье нигерийца и румынки, привнесет в состав «Барселоны» захватывающий и универсальный атакующий потенциал. На протяжении своей карьеры он демонстрировал умение играть как на флангах, так и в центре нападения, сочетая невероятную скорость с мощной левой ногой, — говорится в заявлении клуба.