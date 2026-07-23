«Барселона» объявила о переходе Карима Адейеми

Немецкий форвард подписал контракт с сине-гранатовыми до лета 2031 года.
— «Барселона» и дортмундская «Боруссия» достигли соглашения о трансфере нападающего Карима Адейеми, который подписал контракт с каталонцами до 2031 года.
Адейеми, родившийся в Мюнхене 18 января 2002 года в семье нигерийца и румынки, привнесет в состав «Барселоны» захватывающий и универсальный атакующий потенциал. На протяжении своей карьеры он демонстрировал умение играть как на флангах, так и в центре нападения, сочетая невероятную скорость с мощной левой ногой, — говорится в заявлении клуба.
По информации источника, сумма трансфера составила 22 миллиона евро в качестве фиксированной выплаты, еще 7 миллионов предусмотрены в виде различных бонусов.
Адейеми выступал за «Боруссию» с 2022 года после перехода из «Зальцбурга» за €30 млн. За дортмундский клуб он провел 146 матчей, забил 36 мячей и отдал 25 результативных передач.
В сезоне-2025/26 нападающий сыграл 37 матчей в Бундеслиге и Лиге чемпионов, записав на свой счет 10 голов и шесть передач.
Новый сезон «Барселона» начнет 16 августа домашним матчем с «Атлетиком» из Бильбао.