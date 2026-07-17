Источник: Адейеми подписал пятилетний контракт с «Барселоной»

Летом состав «Барселоны» покинул 38-летний форвард сборной Польши Роберт Левандовский, который продолжит карьеру в клубе МЛС «Чикаго». К сине-гранатовым присоединился вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон. Также трансферной целью «Барселоны» являлся аргентинский форвард «Атлетико» Хулиан Альварес, однако по последним данным он не покинет клуб этим летом. Ранее сообщалось, что состав «Барселоны» также может пополнить бывший нападающий петербургского «Зенита» Джон Дуран.