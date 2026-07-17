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Источник: Адейеми подписал пятилетний контракт с «Барселоной»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми поставил свою подпись на контракте с «Барселоной». Об этом сообщает издание AS.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми в ближайшее время станет игроком «Барселоны». Немецкий футболист уже прошел медицинское обследование, после чего каталонский клуб официально объявит о сделке.

Как сообщает источник, соглашение с 24-летним форвардом будет рассчитано на пять лет. Сумма трансфера составит 22 миллиона евро в качестве фиксированной выплаты, еще 7 миллионов предусмотрены в виде различных бонусов.

В прошлом сезоне Адейеми провел 37 матчей в чемпионате Германии и Лиге чемпионов, в которых забил 10 голов и сделал шесть результативных передач.

Летом состав «Барселоны» покинул 38-летний форвард сборной Польши Роберт Левандовский, который продолжит карьеру в клубе МЛС «Чикаго». К сине-гранатовым присоединился вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон. Также трансферной целью «Барселоны» являлся аргентинский форвард «Атлетико» Хулиан Альварес, однако по последним данным он не покинет клуб этим летом. Ранее сообщалось, что состав «Барселоны» также может пополнить бывший нападающий петербургского «Зенита» Джон Дуран.