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«Желание реабилитироваться огромно». Модрич — о «Милане»

Полузащитник «Милана» Лука Модрич прокомментировал продление контракта с итальянским клубом.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Милан"

Новое соглашение 40-летнего хорвата рассчитано до 30 июня 2027 года.

— Я рад продолжить быть частью «Милана», где меня с самого первого дня тепло приняли и полюбили.

После сезона, не оправдавшего наших ожиданий, желание реабилитироваться огромно. Нас ждет новый вызов — проект, в который я верю и который меня по-настоящему мотивирует.

Я готов снова отдать все силы за эту футболку и очень горжусь тем, что продолжаю защищать эти цвета. С нетерпением жду возвращения на «Сан-Сиро», чтобы услышать ваш рев! До скорой встречи. Вперед, «Милан»! — сказал Модрич в видео, опубликованном в социальных сетях клуба.

Лука Модрич присоединился к «Милану» летом 2025 года после ухода из мадридского «Реала». В минувшем сезоне россонери заняли пятое место в Серии А, а хорват провел 37 матчей, забил два мяча и сделал три результативные передачи.