«Желание реабилитироваться огромно». Модрич — о «Милане»

Новое соглашение 40-летнего хорвата рассчитано до 30 июня 2027 года.
— Я рад продолжить быть частью «Милана», где меня с самого первого дня тепло приняли и полюбили.
После сезона, не оправдавшего наших ожиданий, желание реабилитироваться огромно. Нас ждет новый вызов — проект, в который я верю и который меня по-настоящему мотивирует.
Я готов снова отдать все силы за эту футболку и очень горжусь тем, что продолжаю защищать эти цвета. С нетерпением жду возвращения на «Сан-Сиро», чтобы услышать ваш рев! До скорой встречи. Вперед, «Милан»! — сказал Модрич в видео, опубликованном в социальных сетях клуба.
Лука Модрич присоединился к «Милану» летом 2025 года после ухода из мадридского «Реала». В минувшем сезоне россонери заняли пятое место в Серии А, а хорват провел 37 матчей, забил два мяча и сделал три результативные передачи.