«Желание реабилитироваться огромно». Модрич — о «Милане»

— Я рад продолжить быть частью «Милана», где меня с самого первого дня тепло приняли и полюбили.



После сезона, не оправдавшего наших ожиданий, желание реабилитироваться огромно. Нас ждет новый вызов — проект, в который я верю и который меня по-настоящему мотивирует.



Я готов снова отдать все силы за эту футболку и очень горжусь тем, что продолжаю защищать эти цвета. С нетерпением жду возвращения на «Сан-Сиро», чтобы услышать ваш рев! До скорой встречи. Вперед, «Милан»! — сказал Модрич в видео, опубликованном в социальных сетях клуба.