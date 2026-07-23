40-летний Лука Модрич продлил контракт с «Миланом» на один сезон

Обладатель «Золотого мяча» 2018 года Лука Модрич продлил контракт с итальянским «Миланом». Об этом сообщает пресс-служба команды.
Новое соглашение с 40-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года.
В мае итальянское издание Tuttosport писало, что хорват не намерен продлевать контракт с «Миланом» и может вернуться в мадридский «Реал». Позже журналист Николо Скира сообщал, что футболист решил завершить профессиональную карьеру после ЧМ-2026.
Модрич перешел в «Милан» на правах свободного агента летом 2025 года после ухода из «Реала». В составе мадридского клуба Модрич шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, пять раз — клубный чемпионат мира, четырежды становился чемпионом Испании, дважды побеждал в Кубке страны и пять раз — в Суперкубке.
По ходу карьеры полузащитник также выступал за лондонский «Тоттенхэм» и загребское «Динамо».
В 2018 году он получил «Золотой мяч», став первым с 2007 года футболистом, прервавшим гегемонию Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Также он был признан лучшим футболистом года по версиям Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
На чемпионате мира — 2026 Модрич с Хорватией дошел до 1/16 финала, где сборная проиграла Португалии со счетом 1:2. ЧМ-2026 стал для него пятым и, вероятно, последним мировым первенством в карьере. Следующий чемпионат мира пройдет в 2030 году, когда футболисту будет 44 года.
В сборной Хорватии Лука Модрич дважды завоевывал медали на мировых первенствах: серебро в 2018-м и бронзу в 2022-м. За национальную команду он провел 202 матча, став рекордсменом по числу игр.
В прошлом сезоне «Милан» занял пятое место в чемпионате Италии и не смог пробиться в Лигу чемпионов, упустив квалификацию в последнем туре.