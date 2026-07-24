«Барселона» представила гостевую форму с логотипом Коби Брайанта

Новый комплект стал продолжением партнерства каталонского клуба с брендом легендарного баскетболиста.
В пресс-службе «Барселоны» отметили, что дизайн формы объединяет ценности клуба и наследие Коби Брайанта — стремление к максимальному результату, постоянное развитие и желание побеждать.
Футболка выполнена в черном цвете с плавным переходом в фиолетовый оттенок в нижней части. Золотые элементы символизируют борьбу за трофеи, а детали дизайна напоминают о фирменном стиле бывшего игрока «Лос-Анджелес Лейкерс».
Главными особенностями комплекта стали рисунок в стиле змеиной кожи, переливающийся герб «Барселоны», логотип Коби Брайанта на груди и скрытая внутри воротника цитата баскетболиста: «Оставь игру лучше, чем она была до тебя».
Первый матч нового сезона Ла Лиги «Барселона» проведет 27 августа на своем поле против «Атлетика» из Бильбао.