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«Барселона» представила гостевую форму с логотипом Коби Брайанта

«Барселона» представила гостевую форму на сезон-2026/27, разработанную в сотрудничестве с брендом Коби Брайанта.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Барселона"

Новый комплект стал продолжением партнерства каталонского клуба с брендом легендарного баскетболиста.

В пресс-службе «Барселоны» отметили, что дизайн формы объединяет ценности клуба и наследие Коби Брайанта — стремление к максимальному результату, постоянное развитие и желание побеждать.

Источник: ФК "Барселона"

Футболка выполнена в черном цвете с плавным переходом в фиолетовый оттенок в нижней части. Золотые элементы символизируют борьбу за трофеи, а детали дизайна напоминают о фирменном стиле бывшего игрока «Лос-Анджелес Лейкерс».

Главными особенностями комплекта стали рисунок в стиле змеиной кожи, переливающийся герб «Барселоны», логотип Коби Брайанта на груди и скрытая внутри воротника цитата баскетболиста: «Оставь игру лучше, чем она была до тебя».

Первый матч нового сезона Ла Лиги «Барселона» проведет 27 августа на своем поле против «Атлетика» из Бильбао.