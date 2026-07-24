Одноклубник Головина перешел в «Ньюкасл» за 35,5 млн евро

Контракт с 20-летний французом рассчитан на пять лет — до лета 2031 года. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 35,5 млн евро, еще 6 млн евро «Монако» может получить в качестве бонусов. Кроме того, монегаски получат 15% от суммы последующей перепродажи игрока.
В новой команде Бамба будет выступать под 8-м номером, который ранее принадлежал итальянцу Сандро Тонали, перешедшему в начале июля в «Тоттенхэм» за 108 млн евро.
Аладжи Бамба является воспитанником «Монако», где выступает российский полузащитник Александр Головин. За первую команду монегасков он дебютировал в августе 2025 года и провел за нее 25 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.
Бамба стал четвертым приобретением «Ньюкасла» в летнее трансферное окно после французского вратаря Юэна Жауэна («Реймс»), голландского полузащитника Шона Стера («Аякс») и ивурийского вингера Базуманы Туре («Хоффенхайм»). Суммарно «сороки» потратили на трансферы этим летом более 130 млн евро.
«Ньюкасл» откроет новый сезон АПЛ 23 августа домашним матчем против «Ливерпуля».