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Одноклубник Головина перешел в «Ньюкасл» за 35,5 млн евро

«Ньюкасл» объявил о переходе опорного полузащитника «Монако» Аладжи Бамба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Ньюкасл Юнайтед"

Контракт с 20-летний французом рассчитан на пять лет — до лета 2031 года. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 35,5 млн евро, еще 6 млн евро «Монако» может получить в качестве бонусов. Кроме того, монегаски получат 15% от суммы последующей перепродажи игрока.

В новой команде Бамба будет выступать под 8-м номером, который ранее принадлежал итальянцу Сандро Тонали, перешедшему в начале июля в «Тоттенхэм» за 108 млн евро.

Аладжи Бамба является воспитанником «Монако», где выступает российский полузащитник Александр Головин. За первую команду монегасков он дебютировал в августе 2025 года и провел за нее 25 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Бамба стал четвертым приобретением «Ньюкасла» в летнее трансферное окно после французского вратаря Юэна Жауэна («Реймс»), голландского полузащитника Шона Стера («Аякс») и ивурийского вингера Базуманы Туре («Хоффенхайм»). Суммарно «сороки» потратили на трансферы этим летом более 130 млн евро.

«Ньюкасл» откроет новый сезон АПЛ 23 августа домашним матчем против «Ливерпуля».