Одноклубник Головина перешел в «Ньюкасл» за 35,5 млн евро

Контракт с 20-летний французом рассчитан на пять лет — до лета 2031 года. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 35,5 млн евро, еще 6 млн евро «Монако» может получить в качестве бонусов. Кроме того, монегаски получат 15% от суммы последующей перепродажи игрока.