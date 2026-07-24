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«Комо» предложил 25 млн евро за защитника «Челси»

Итальянский «Комо» сделал улучшенное предложение лондонскому «Челси» по трансферу защитника Трево Чалобы. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Комо», который в сезоне-2026/27 примет участие в Лиге чемпионов УЕФА, готов заплатить за 27-летнего футболиста 25 миллионов евро. Еще 5 миллионов евро могут быть предусмотрены в качестве бонусных выплат, которые легко достижимы.

По информации источника, переговоры между сторонами продолжаются. Сам Чалоба, как отмечает Романо, заинтересован в переходе в команду из Серии А.

В минувшем клубном сезоне защитник провел 47 матчей, в которых забил три мяча. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро. На счету Трево Чалобы 2 матча за сборную Англии. Защитник был включен Томасом Тухелем в состав команды на чемпионат мира 2026 года. На мировом первенстве англичане завоевали бронзовые медали, обыграв в матче за третье место сборную Франции (6:4). В полуфинале команда Тухеля уступила Аргентине (1:2), пропустив два мяча в самой концовке встречи.