«Комо» предложил 25 млн евро за защитника «Челси»

В минувшем клубном сезоне защитник провел 47 матчей, в которых забил три мяча. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро. На счету Трево Чалобы 2 матча за сборную Англии. Защитник был включен Томасом Тухелем в состав команды на чемпионат мира 2026 года. На мировом первенстве англичане завоевали бронзовые медали, обыграв в матче за третье место сборную Франции (6:4). В полуфинале команда Тухеля уступила Аргентине (1:2), пропустив два мяча в самой концовке встречи.