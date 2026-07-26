Барколя не продлит контракт с «ПСЖ». Его хочет «Ливерпуль»

Нападающий «ПСЖ» Брэдли Барколя принял решение не подписывать новый контракт с парижским клубом и готов рассмотреть возможность ухода в летнее трансферное окно.
«Брэдли Барколя не подпишет новый контракт с “Пари Сен-Жермен”, решение подтверждено. Как и сообщалось ранее, он готов рассмотреть варианты перехода этим летом и не станет подписывать новое соглашение. Барколя занимает первое место в списке “Ливерпуля”», — написал журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.
Действующее соглашение 23-летнего футболиста с «ПСЖ» рассчитано до лета 2028 года. Поэтому отказ от продления не означает, что Барколя уже стал свободным агентом: для его перехода другому клубу потребуется договориться с парижанами.
Барколя перешел в «ПСЖ» из «Лиона» в августе 2023 года и заключил пятилетний контракт. Форвард является воспитанником академии лионского клуба. В сезоне-2022/23, предшествовавшем трансферу в Париж, он провел за основную команду «Лиона» 31 матч, забил семь мячей и сделал 11 результативных передач.
Француз выступает преимущественно на левом фланге атаки. За национальную сборную Барколя дебютировал в 2024 году.