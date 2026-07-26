«Барселона» не станет удерживать Феррана Торреса любой ценой

Действующее соглашение Торреса рассчитано до июня 2027 года. В сезоне-2025/26 футболист провел за «Барселону» 49 матчей, забил 21 мяч и сделал три результативные передачи. С 16 голами в чемпионате он разделил с Ламином Ямалем приз лучшему испанскому бомбардиру Примеры.