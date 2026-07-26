«Барселона» не станет удерживать Феррана Торреса любой ценой

«Барселона» в ближайшие дни намерена предложить нападающему Феррану Торресу продлить контракт, однако не собирается выходить за установленные финансовые рамки ради сохранения футболиста.
Как сообщает Marca, каталонский клуб высоко оценивает выступления 26-летнего форварда за команду Ханса-Дитера Флика и сборную Испании. При этом предлагаемая зарплата может оказаться ниже условий, которые готовы предоставить другие крупные клубы.
Действующее соглашение Торреса рассчитано до июня 2027 года. В сезоне-2025/26 футболист провел за «Барселону» 49 матчей, забил 21 мяч и сделал три результативные передачи. С 16 голами в чемпионате он разделил с Ламином Ямалем приз лучшему испанскому бомбардиру Примеры.
Торрес также забил единственный мяч в финале чемпионата мира 2026 года против Аргентины и помог сборной Испании завоевать титул. Нападающего признали лучшим игроком решающей встречи.
Продление контракта потребует от «Барселоны» выплатить «Манчестер Сити» восемь миллионов евро в соответствии с условиями трансфера, состоявшегося в январе 2022 года. Кроме того, клубу придется вписать новую зарплату игрока в ограниченный фонд оплаты труда.
Интерес к Торресу проявляет «ПСЖ». Если стороны не договорятся о продлении, «Барселона» не исключает продажу футболиста этим летом, чтобы он не покинул команду бесплатно после завершения действующего соглашения.