Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
20:00
КАМАЗ
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.10
П2
2.55
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сочи
5
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Ростов
1
П1
X
П2

«Болонья» арендует нападающего сборной Украины Довбика

«Болонья» договорилась с «Ромой» о годичной аренде нападающего сборной Украины Артема Довбика. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Во вторник, 28 июля, 29-летний украинец пройдет медосмотр для «Болоньи», после чего будет представлен в качестве нового игрока клуба.

Довбик перешел в «Рому» летом 2024 года из «Жироны» за 41,1 млн евро. За два года он провел за «джалоросси» 63 матча, в которых забил 20 мячей и отдал шесть голевых передач. Контракт Довбика с «Ромой» рассчитан до лета 2029 года.

По информации журналиста Николо Скиры, «Рома» продолжит выплачивать часть зарплаты Довбика, которая составляет 3,5 млн евро в год.

Ожидается, что в обратном направлении из «Болоньи» в «Рому» проследует аргентинский нападающий Сантьяго Кастро. Сумма трансфера оценивается в 40 млн евро.

Прошлый сезон «Болонья» завершила на восьмом месте в турнирной таблице Серии А. В июне команду возглавил бывший тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско.

«Болонья» откроет новый сезон в Серии А 24 августа домашним матчем против «Лацио».