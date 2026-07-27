«Болонья» арендует нападающего сборной Украины Довбика

Во вторник, 28 июля, 29-летний украинец пройдет медосмотр для «Болоньи», после чего будет представлен в качестве нового игрока клуба.
Довбик перешел в «Рому» летом 2024 года из «Жироны» за 41,1 млн евро. За два года он провел за «джалоросси» 63 матча, в которых забил 20 мячей и отдал шесть голевых передач. Контракт Довбика с «Ромой» рассчитан до лета 2029 года.
По информации журналиста Николо Скиры, «Рома» продолжит выплачивать часть зарплаты Довбика, которая составляет 3,5 млн евро в год.
Ожидается, что в обратном направлении из «Болоньи» в «Рому» проследует аргентинский нападающий Сантьяго Кастро. Сумма трансфера оценивается в 40 млн евро.
Прошлый сезон «Болонья» завершила на восьмом месте в турнирной таблице Серии А. В июне команду возглавил бывший тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско.
«Болонья» откроет новый сезон в Серии А 24 августа домашним матчем против «Лацио».