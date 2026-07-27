«Болонья» арендует нападающего сборной Украины Довбика

Довбик перешел в «Рому» летом 2024 года из «Жироны» за 41,1 млн евро. За два года он провел за «джалоросси» 63 матча, в которых забил 20 мячей и отдал шесть голевых передач. Контракт Довбика с «Ромой» рассчитан до лета 2029 года.