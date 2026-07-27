«Манчестер Юнайтед» подписал сына экс-вратаря «Манчестер Сити»

Маргетсон является воспитанником «Суонси», но на взрослом уровне за команду не сыграл ни одного матча. В прошлом сезоне на правах аренды голкипер выступал за валлийский «Гап Конназ Куэй». Он провел за команду из чемпионата Уэльса 34 матча, пропустив 39 голов и 10 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.