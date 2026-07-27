«Манчестер Юнайтед» подписал сына экс-вратаря «Манчестер Сити»

20-летний валлиец будет выступать за молодежную команду манкунианцев.
Маргетсон является воспитанником «Суонси», но на взрослом уровне за команду не сыграл ни одного матча. В прошлом сезоне на правах аренды голкипер выступал за валлийский «Гап Конназ Куэй». Он провел за команду из чемпионата Уэльса 34 матча, пропустив 39 голов и 10 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.
На счету Маргетсона 12 матчей за юношеские сборные Уэльса разных возрастов. В марте он дебютировал за молодежную сборную страны, сыграв на ноль в матче против Беларуси (2:0).
Кит Маргетсон — сын вратаря Мартина Маргетсона, который провел 58 матчей за «Манчестер Сити» в период с 1992 по 1998 год. С 2016 по 2024 год он был тренером вратарей в штабе Гарета Саутгейта в сборной Англии, а сейчас занимает аналогичную должность в национальной команде Уэльса.
«Манчестер Юнайтед» откроет новый сезон АПЛ 22 августа выездным матчем против «Халл Сити».