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«Манчестер Юнайтед» подписал сына экс-вратаря «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе вратаря «Суонси» и молодежной сборной Уэльса Кита Маргетсона.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Манчестер Юнайтед"

20-летний валлиец будет выступать за молодежную команду манкунианцев.

Маргетсон является воспитанником «Суонси», но на взрослом уровне за команду не сыграл ни одного матча. В прошлом сезоне на правах аренды голкипер выступал за валлийский «Гап Конназ Куэй». Он провел за команду из чемпионата Уэльса 34 матча, пропустив 39 голов и 10 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

На счету Маргетсона 12 матчей за юношеские сборные Уэльса разных возрастов. В марте он дебютировал за молодежную сборную страны, сыграв на ноль в матче против Беларуси (2:0).

Кит Маргетсон — сын вратаря Мартина Маргетсона, который провел 58 матчей за «Манчестер Сити» в период с 1992 по 1998 год. С 2016 по 2024 год он был тренером вратарей в штабе Гарета Саутгейта в сборной Англии, а сейчас занимает аналогичную должность в национальной команде Уэльса.

«Манчестер Юнайтед» откроет новый сезон АПЛ 22 августа выездным матчем против «Халл Сити».