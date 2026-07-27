Диоманде станет самым дорогим трансфером в истории «Реала»

Диоманде станет четвертым игроком «Реала», за которого клуб заплатит более 100 млн евро. Ранее отметку в эту сумму также преодолели валлиец Гарет Бэйл (101 млн евро в 2014 году) и бельгиец Эден Азар (120,8 млн евро в 2019 году).