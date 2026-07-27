Диоманде станет самым дорогим трансфером в истории «Реала»

По информации источника, «Реал» заплатит за 19-летнего ивуарийца 115−120 млн евро, а с учетом бонусов сумма трансфера может вырасти до 135 млн евро. Если все бонусы будут выплачены, Диоманде станет самым дорогим приобретением в истории мадридского клуба.
Самым дорогим трансфером в истории «Реала» является английский полузащитник Джуд Беллингем, который перешел из дортмундской «Боруссии» летом 2024 года за 127 млн евро.
Диоманде станет четвертым игроком «Реала», за которого клуб заплатит более 100 млн евро. Ранее отметку в эту сумму также преодолели валлиец Гарет Бэйл (101 млн евро в 2014 году) и бельгиец Эден Азар (120,8 млн евро в 2019 году).
Ян Диоманде перешел в «Лейпциг» летом 2025 года из «Леганеса» за 20 млн евро. Он провел за немецкий клуб 36 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач.
На ЧМ-2026 Диоманде сыграл четыре матча за сборную Кот-д’Ивуара, в которых отметился одной голевой передачей — в матче группового этапа против сборной Кюрасао (2:0).
«Реал» откроет новый сезон Ла Лиги 22 августа выездным матчем против «Эспаньола».