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Футболист «Филадельфии» удивил МЛС уникальными 3D бутсами

16-летний полузащитник «Филадельфии» Каван Салливан вошел в историю МЛС, став первым футболистом лиги, сыгравшим в бутсах, созданных с помощью 3D-печати.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Юный американец вышел на поле в матче против «Нью-Йорк Ред Буллз» в эксклюзивной обуви, разработанной специально под особенности его стопы. Бутсы изготовили по индивидуальному проекту с учетом анатомии игрока.

Салливан также попросил добавить на обувь флаги Германии, США и Бангладеш — стран, связанных с происхождением его семьи.

Дебют уникальных бутс оказался успешным: «Филадельфия» победила «Нью-Йорк Ред Буллз» со счетом 3:1. Команда выиграла два последних матча, однако по-прежнему занимает предпоследнее место в турнирной таблице МЛС.

Каван Салливан продолжает футбольную династию своей семьи. Его старший брат Куинн провел более 100 матчей за «Филадельфию» и выступал за молодежную сборную США. Двоюродный брат Крис Олбрайт в прошлом был заметным игроком МЛС и сборной США, а сейчас работает генеральным директором «Цинциннати».