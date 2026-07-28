Футболист «Филадельфии» удивил МЛС уникальными 3D бутсами

Каван Салливан продолжает футбольную династию своей семьи. Его старший брат Куинн провел более 100 матчей за «Филадельфию» и выступал за молодежную сборную США. Двоюродный брат Крис Олбрайт в прошлом был заметным игроком МЛС и сборной США, а сейчас работает генеральным директором «Цинциннати».