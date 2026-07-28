Футболист «Филадельфии» удивил МЛС уникальными 3D бутсами

Юный американец вышел на поле в матче против «Нью-Йорк Ред Буллз» в эксклюзивной обуви, разработанной специально под особенности его стопы. Бутсы изготовили по индивидуальному проекту с учетом анатомии игрока.
Салливан также попросил добавить на обувь флаги Германии, США и Бангладеш — стран, связанных с происхождением его семьи.
Дебют уникальных бутс оказался успешным: «Филадельфия» победила «Нью-Йорк Ред Буллз» со счетом 3:1. Команда выиграла два последних матча, однако по-прежнему занимает предпоследнее место в турнирной таблице МЛС.
Каван Салливан продолжает футбольную династию своей семьи. Его старший брат Куинн провел более 100 матчей за «Филадельфию» и выступал за молодежную сборную США. Двоюродный брат Крис Олбрайт в прошлом был заметным игроком МЛС и сборной США, а сейчас работает генеральным директором «Цинциннати».