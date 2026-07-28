Возинья не сможет играть под своим псевдонимом в новом клубе

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья, ставший одним из главных открытий чемпионата мира-2026, не сможет использовать привычное прозвище на игровой форме после перехода в чилийский «Коло-Коло». Об этом сообщает The Sun.
По правилам Чилийской футбольной ассоциации на футболке игрока может быть указана только официальная фамилия. За нарушение требования предусмотрены санкции в виде желтой карточки для футболиста и штрафа для клуба. Настоящее имя голкипера — Жозимар Жозе Эвора Диаш. Поэтому на форме 40-летнего вратаря может появиться один из вариантов: «Эвора», «Диаш» или «Эвора Диаш». При этом «Коло-Коло» рассчитывал получить дополнительный доход от продажи футболок с популярным прозвищем игрока.
Возинья получил мировую известность после выступления на чемпионате мира-2026. Сборная Кабо-Верде впервые в истории пробилась в плей-офф турнира, а голкипер сыграл важную роль в этом успехе. Вратарь провел четыре матча, дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности и помог команде не уступить в основное время будущим финалистам турнира — Испании и Аргентине. После чемпионата мира число подписчиков Возиньи в социальных сетях выросло с нескольких десятков тысяч почти до 30 миллионов. Благодаря этому он стал одним из самых популярных вратарей мира и попал в символическую сборную турнира по версии болельщиков.
Ранее вратарь выступал за португальский «Шавиш», игравший во втором дивизионе страны. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 500 тысяч евро. За карьеру Возинья также представлял «Жил Висенте» (Португалия), «Зимбру» (Молдова), АЕЛ (Кипр) и «Тренчин» (Словакия).