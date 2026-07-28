Возинья не сможет играть под своим псевдонимом в новом клубе

Возинья получил мировую известность после выступления на чемпионате мира-2026. Сборная Кабо-Верде впервые в истории пробилась в плей-офф турнира, а голкипер сыграл важную роль в этом успехе. Вратарь провел четыре матча, дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности и помог команде не уступить в основное время будущим финалистам турнира — Испании и Аргентине. После чемпионата мира число подписчиков Возиньи в социальных сетях выросло с нескольких десятков тысяч почти до 30 миллионов. Благодаря этому он стал одним из самых популярных вратарей мира и попал в символическую сборную турнира по версии болельщиков.