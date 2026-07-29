35-летний Дэнни Уэлбек перейдет из «Брайтона» в «Челси»

По информации источника, 35-летний англичанин подпишет с лондонцами контракт на два сезона — до лета 2028 года. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование, после чего о его трансфере будет объявлено официально.
Уэлбек перешел в «Брайтон» осенью 2020 года из «Уотфорда» на правах свободного агента. Он провел за клуб 201 матч, забил 51 мяч и отдал 18 голевых передач. Его контракт с «чайками» был рассчитан до лета 2027 года.
В прошлом сезоне Уэлбек вошел в топ-10 лучших бомбардиров АПЛ, забив 13 мячей в 37 матчах.
Ранее Уэлбек также выступал за «Манчестер Юнайтед» (2008−2014) и лондонский «Арсенал» (2014−2019). Кроме того, на его счету 42 матча за сборную Англии, в которых он забил 16 мячей.
Также отмечается, что «Челси» завершает переход полузащитника «Брентфорда» Джордана Хендерсона. 35-летний Уэлбек и 36-летний Хендерсон станут самыми возрастными игроками лондонцев в предстоящем сезоне. На данный момент в команде нет футболистов старше 28-летнего защитника Тосина Адарабиойо.
«Челси» откроет новый сезон АПЛ 24 августа выездным матчем против «Фулхэма».