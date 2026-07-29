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40-летний Эдин Джеко проведет в «Шальке» еще один сезон

«Шальке» продлит контракт с капитаном сборной Боснии и Герцеговины Эдином Джеко. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

По информации источника, клуб из Гельзенкирхена договорился с 40-летним нападающим о подписании нового контракта, рассчитанного на один сезон — до лета 2027 года.

Джеко перешел в «Шальке» минувшей зимой из «Фиорентины» на правах свободного агента. Он провел за команду 11 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал три голевые передачи. По окончании сезона Джеко стал свободным агентом.

На ЧМ-2026 Джеко провел четыре матча за сборную Боснии и Герцеговины и записал на свой счет одну голевую передачу — в матче группового этапа против Катара (3:1). Всего на его счету 151 матч за национальную команду, в которых он забил 73 гола.

В минувшем сезоне «Шальке» стал чемпионом второй Бундеслиги и спустя три сезона вернулся в элиту немецкого футбола. Новый сезон гельзенкирхенцы откроют 24 августа выездным матчем против «Галлешера» в Кубке Германии.