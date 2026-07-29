40-летний Эдин Джеко проведет в «Шальке» еще один сезон

На ЧМ-2026 Джеко провел четыре матча за сборную Боснии и Герцеговины и записал на свой счет одну голевую передачу — в матче группового этапа против Катара (3:1). Всего на его счету 151 матч за национальную команду, в которых он забил 73 гола.