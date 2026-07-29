«Ювентус» опередил «Челси» в борьбе за 18-летнего таланта

Минувший сезон Алайбегович провел на правах аренды в составе «Ред Булл Зальцбург». В его активе 14 матчей и 2 забитых мяча в составе сборной Боснии. На недавнем чемпионате мира Алайбегович забил гол в ворота сборной Катара, опередив Ямаля в топ-10 самых молодых голеадоров на мировых первенствах.