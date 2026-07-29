«Ювентус» опередил «Челси» в борьбе за 18-летнего таланта

По данным источника, «Байер» и туринский клуб достигли полной договоренности о трансфере молодого вингера на постоянной основе.
Ожидается, что «Ювентус» выплатит за футболиста сборной Боснии и Герцеговины 33 миллиона евро в качестве фиксированной суммы. Благодаря различным бонусам стоимость сделки может вырасти до 40 миллионов евро. Сторонам осталось уладить лишь последние детали соглашения.
Если трансфер состоится, «Ювентус» опередит в борьбе за Алайбеговича «Челси» и «Аталанту». Ранее фаворитом в гонке за игрока считался лондонский клуб, который имел финансовое преимущество, однако в итоге туринцы оказались ближе к заключению сделки.
Минувший сезон Алайбегович провел на правах аренды в составе «Ред Булл Зальцбург». В его активе 14 матчей и 2 забитых мяча в составе сборной Боснии. На недавнем чемпионате мира Алайбегович забил гол в ворота сборной Катара, опередив Ямаля в топ-10 самых молодых голеадоров на мировых первенствах.