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Лионель Месси вернулся в расположение «Интер Майами»

Аргентинец стал серебряным призером Чемпионата мира-2026.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Капитан «Интер Майами» Лионель Месси вернулся в расположение американского клуба после завершения чемпионата мира — 2026. О возвращении аргентинца сообщила пресс-служба команды.

В социальных сетях «Интер Майами» опубликовал фотографии футболистов, прибывших на клубную базу. Среди них оказался и Месси.

«Сегодня прибытие ощущается иначе», — говорится в подписи к снимкам.

Вместе с аргентинцем к команде присоединились нападающие Херман Бертераме, Даниэль Пинтер и Луис Суарес, защитники Йен Фрэй, Эсекьель Абадья-Реда, Серхио Регилон и Ноа Аллен, а также полузащитники Каземиро и Давид Айяла.

Ранее Месси впервые появился на публике после чемпионата мира — 2026, где сборная Аргентины дошла до финала и завоевала серебряные медали, уступив Испании со счетом 0:1. 39-летний форвард посетил матч в родном Росарио, где вместе с сыном Матео наблюдал за встречей между «Леонесом» и «Сентраль Кордовой» в чемпионате аргентинской Примеры C.