Лионель Месси вернулся в расположение «Интер Майами»

Ранее Месси впервые появился на публике после чемпионата мира — 2026, где сборная Аргентины дошла до финала и завоевала серебряные медали, уступив Испании со счетом 0:1. 39-летний форвард посетил матч в родном Росарио, где вместе с сыном Матео наблюдал за встречей между «Леонесом» и «Сентраль Кордовой» в чемпионате аргентинской Примеры C.